POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl.

Lippe (ots) - Unbekannte drangen am Freitagmorgen (04.11.2022) durch ein Fenster in eine Asylunterkunft im Begakamp ein. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Es fehlen mindestens mehrere Feldbetten und ein Wäschetrockner. Wer zwischen 8:00 und 9:30 Uhr am Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. ...

mehr