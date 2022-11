Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Altkleidercontainer brannte

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagmorgen, gegen 09:54 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Altkleidercontainer in der Anne-Frank-Straße gerufen. Dieser war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und wurde durch die Feuerwehr gelöscht, so dass kein großer Sachschaden entstanden ist. Wer Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, wird gebeten sich tel. an das Kriminalkommissariat 1 zu wenden unter 05231/609-0.

