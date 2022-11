POL-LIP: Detmold - Verkaufshütten aufgebrochen

Lippe (ots) - (RB) Am frühen Sonntagmorgen sprengten unbekannte Täter gegen 04:00 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Bahnhofstraße im Ortsteil Helpup. Nachdem die Täter eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld eingesammelt hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter Tel. 05231/609-0 in Verbindung zu setzen. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

