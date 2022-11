Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - In den Graben gefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(RB) Am Samstag, 22:20 Uhr, kam es auf der Straße Hagendonop im Ortsteil Donop zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Pkw-Führer war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem schwarzen VW Polo in den Straßengraben geraten und hat dort Flur- und Sachschaden angerichtet. Noch bevor die alarmierte Polizei am Unfallort eintraf, verließ der Fahrer den Unfallort in unbekannte Richtung, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 20 bis 25 Jahre alt, 185 cm bis 195 cm groß, schlanke Statur, blonde Haare mit "Igelfrisur", bekleidet mit dunkelblauer Daunenjacke. Der verunfallte Pkw wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde durch die Beamten eingeleitet. Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten sich unter Tel. 05231/609-0 an das Verkehrskommissariat zu wenden.

