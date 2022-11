Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Pkw muss ausweichen und überschlägt sich mehrfach

Lippe (ots)

(RB) Am Samstagabend befuhr ein 18-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg um 22:20 Uhr die Höxterstraße in Fahrtrichtung Belle. In einer dortigen Linkskurve kam ihm ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, weicht der 18-Jährige mit seinem Pkw aus und leitet eine Vollbremsung ein. Dabei kommt er von der Fahrbahn ab in den Graben und überschlägt sich dort mehrfach. Der 18-Jährige musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden und sein Pkw muss von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten sich unter Tel. 05231/609-0 an das Verkehrskommissariat zu wenden.

