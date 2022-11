Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Brand eines Unterstandes/Remise auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ++

Oldenburg (ots)

++Brand eines Unterstandes/Remise auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ++

Am Freitag, 04.11.2022, gg. 22:07 Uhr bricht auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Grenzbereich der Samtgemeinde Jümme in Detern und der Gemeinde Apen ein Feuer in einem Unterstand für landwirtschaftliche Geräte aus. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stehen zwei Boxen des Unterstandes welche mit Stroh gefüllt sind in Vollbrand. Ein Traktor konnte noch rechtzeitig aus dem Unterstand entfernt werden, jedoch wurde er durch die Flammen stark beschädigt. Zur Brandbekämpfung wurden die Ortsfeuerwehren Vreschen-Bokel, Nordloh, Tange , Apen und Barßel angefordert. Der Unterstand steht weit genug entfernt vom Wohnhaus. Das Wohnhaus war zu keiner Zeit in Gefahr, jedoch befanden sich im Nahbereich des Unterstandes Ställe mit Tieren. Nur durch den schnellen sofortigen Eingriff der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Tierställe verhindert werden. Es gab keine verletzten Tiere. Der Brandschaden wird auf bis zu 100.000 tausend Euro geschätzt. Zur genauen Schadenshöhe sind zur Zeit allerdings keine Angaben möglich. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, die Ermittlungen der Polizei dauern an, jedoch ergeben sich erste Hinweise auf eine Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise zum Brand machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

