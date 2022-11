Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Augustfehn: Carportbrände +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bokel-Augustfehn, Nordloh-Tange und Apen gleich zwei Brände von Carports in der Ortschaft Augustfehn löschen. Gegen 02:35 Uhr wurde durch eine Nachbarin ein Carportbrand an der Hauptstraße in Augustfehn bemerkt. Dem Eigentümer gelang es, das Feuer in dem ca. 15 qm großen Carport eigenständig zu löschen. Die sofort alarmierten Feuerwehrkräfte führten weitere Löscharbeiten durch. Der Brandschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nur wenige Stunden später, gegen 05:40 Uhr, brannte ein Wohnmobil, welches unter einem Carport in der Salzgasse in Augustfehn abgestellt war. Zwei Bewohner des angrenzenden Wohnhauses wurden vorsorglich evakuiert. Am Wohnhaus entstand glücklicherweise kein weiterer Schaden; der Brandschaden am Carport/ am Wohnmobil wird auf mehrere 10.000 tausend Euro geschätzt. Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergeben Hinweise auf Brandstiftungen. Da es in den zurückliegenden Monaten zu einer auffälligen Häufung von Bränden in der Gemeinde Apen gekommen ist, hat die Polizei Westerstede eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Carportbränden machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell