Polizei Bochum

POL-BO: Gelsenkirchener (45) mit Auto von Fahrbahn abgekommen

Bochum (ots)

Am 20. März ist ein 45-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto in Bochum-Leithe von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Gegen 10.45 Uhr war der Mann mit seinem Pkw auf der Berliner Straße in Richtung Ottostraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Fahrer aufgrund eines internistischen Notfalls mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Daraufhin stieß das Fahrzeug gegen einen Baum am Fahrbahnrand sowie einen Mast auf dem Grünstreifen. Anschließend kam der Pkw auf der Gegenfahrbahn in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 45-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

