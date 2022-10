Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Einbrüche, Unfälle, hilflose Person

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): 14-Jähriger erwischt Einbrecher auf frischer Tat

Ohne Beute geflohen sind zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige, nachdem sie auf frischer Tat erwischt wurden. Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr stiegen die Einbrecher über die geöffnete Balkontür in die Wohnung des ersten Obergeschosses in einem Mehrfamilienhaus im Grenzweg. Von einem Geräusch aufmerksam gemacht schaute der 14-jährige Sohn der Familie nach dem Rechten und ertappte zwei männliche Personen im Hausflur. Die Täter entfernten sich sofort. Die Fachdienststelle der Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung am Tatort.

Reutlingen (RT): Unfall verursacht und geflüchtet

Am späten Freitagabend gegen 22.30 Uhr ist es in der Karlstraße auf Höhe des Listplatzes zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher befuhr mit einem weißen 5er BMW die Karlstraße in Fahrtrichtung Metzingen und vollzog auf Höhe der Lichtzeichenanlage des Listplatzes eine Kehrtwende. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Skoda eines 21-Jährigen. In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher in Fahrtrichtung Stadtmitte und überfuhr auf seiner Flucht zwei rote Ampeln. Am Skoda entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. An der Unfallstelle wurde ein Kennzeichen aufgefunden, welches dem Verursacherfahrzeug zugeordnet werden konnte. Weitere Ermittlungen dauern an.

Pfullingen (RT): Schmuck bei Wohnungseinbruch entwendet

Schmuck im Wert von wenigen hundert Euro entwendeten unbekannte Einbrecher am Freitagabend aus einem Mehrfamilienhaus in der Arbachstraße in Pfullingen. Die Täter gelangten ersten Erkenntnissen nach zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr über den Balkon in die Wohnung im Hochparterre. Nachdem ein Großteil der Wohnung durchsucht und verwüstet wurde, erlangten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen Modeschmuck und Bernsteinsteine. Die Spurensicherung wurde durch die Fachdienststelle der Kriminalpolizei übernommen.

Pliezhausen (RT): Alleinbeteiligt in Bach gestürzt

Ein Rettungseinsatz durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst zog ein Spaziergang an einem Abhang entlang des Sauklingenbachs nach sich. Ein 67-Jähriger war am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr mit seinem Rollator auf einem immer schmaler werdenden Weg östlich von Pliezhausen unterwegs. Alleinbeteiligt aufgrund des unwegsamen Untergrunds stürzte der Mann dann circa zwei Meter in die Tiefe und landete im circa 30 Zentimeter tiefen Bachbett. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher unverzüglich die Rettungskette in Gang setzte. 13 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit zwei Fahrzeugen an, retteten den Verletzten und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Er wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum verbracht.

Neckartailfingen (ES): Kettenreaktion durch führerloses Zustellfahrzeug

Selbstständig gemacht hat sich am Freitagnachmittag ein Zustellfahrzeug eines Paketdienstes. Der 52-jährige Fahrer stellte seinen VW Transporter kurz vor 16.00 Uhr in der Grötzinger Straße ab, um ein Paket zuzustellen. Hierbei löste sich aus bislang unbekannten Gründen die Handbremse des Transporters, so dass dieser auf einen geparkten VW Polo rollte. Durch die Kollision wurde der VW Polo wiederum auf einen abgestellten Anhänger geschoben, welcher auf der abschüssigen Straße ebenfalls zu Rollen begann. Der Anhänger stieß letztlich mit einem am Straßenrand geparkten Kia zusammen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Bei Gegenverkehr rücksichtslos überholt (Zeugenaufruf)

Durch seine rücksichtslose Fahrweise ist am Freitagnachmittag ein 56 Jahre alter Fahrer eines VW Passat aufgefallen. Gegen 16.30 Uhr wollte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Rottenburg den VW, welcher nicht zugelassen war, in der Carl-Borgward-Straße einer Kontrolle unterziehen. Der Lenker des VW reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Streifenbesatzung und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Der Pkw bog zunächst die Wilhelm-Maybach-Straße ab und fuhr über einen Fußweg zurück in das Gewerbegebiet Siebenlinden II. Von dort aus führte die Fahrt über den Grasigen Weg zum Sülchenknoten, wo der Pkw auf die B28 in Fahrtrichtung Rottenburg-Seebronn auffuhr. Auf der Bundesstraße überholte der 56-Jährige vorausfahrende Fahrzeuge trotz Gegenverkehr äußerst rücksichtslos. Teilweise musste der Gegenverkehr auf den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision mit dem VW Passat zu verhindern. Das Fahrzeug konnte von der Streifenbesatzung letztlich zwischen der Anschlussstelle Rottenburg-Nord und der Heuberger Warte angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Das Polizeirevier Rottenburg bittet Zeugen des Vorfalls und insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrverhalten des 56-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 07472/9801-0 zu melden.

Rottenburg am Neckar (TÜ): In Vereinsheim eingebrochen

Über eine aufgebrochene Tür ist ein Einbrecher zwischen Donnerstagabend und Freitagabend in ein Vereinsheim in Rottenburg-Weiler eingestiegen. Im Schankraum der Lokalität wurde vom Täter ein Sparschwein zerstört, aus welchem ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Balingen (ZAK): Aus Unachtsamkeit an parkendem Pkw gestreift

Ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen in Balingen entstanden. Ein 53-jähriger Lenker einer Mercedes-Benz A-Klasse befuhr gegen 05.00 Uhr die Tübinger Straße in Fahrtrichtung Zollernalbklinikum. Hierbei wurde der Fahrer laut eigenen Angaben von seinem Beifahrer abgelenkt, woraufhin er mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Passat streifte. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die beiden Insassen des Mercedes-Benz wurden bei der Kollision nicht verletzt.

