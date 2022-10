Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hermann-Stehr-Straße

Sendener bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Samstag (08.10.) um 18.45 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei in Coesfeld Kenntnis von einem Verkehrsunfall an der Einmündung Stadtfeldstr./Herrmann-Stehr-Str. in Lüdinghausen. Die 22-jährige Lüdinghauserin befuhr mit ihrem Mini die Herrmann-Stehr-Straße. Auf Höhe der Einmündung beabsichtige sie, nach rechts in die Stadtfeldstraße abzubiegen. Der 42-jährige Sendener befand sich mit seinem Smart auf der Stadtfeldstraße und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten, bei dem der Sendener verletzt wurde und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus musste.

Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem Sendener starken Alkoholgeruch feststellen. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus wurde angeordnet und durchgeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell