Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Marktstr.

Einbruch in Wohnung

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von 07.10., 17.30 Uhr bis 08.10., 06.00 Uhr an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses auf der Marktstraße in Olfen. Da sie die Tür nicht geöffnet bekommen, gehen sie in den hinter dem Mehrfamilienhaus befindlichen Innenhof. Dort hebeln die unbekannten Täter erneut an einem Fenster. Hier gelangt es ihnen, das Fenster zu öffnen und verschaffen sich Zutritt zu der Wohnung eines 42-jährigen Mannes. Die unbekannten Täter durchsuchen alle Wohnräume. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen entwendeten diese u. a. Bargeld und ein Tablet der Marke Samsung. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930

