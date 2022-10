Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 221006 Viersen: Autofahrerin fährt Fußgänger an und entfernt sich

Viersen (ots)

Am Mittwochmittag um 11:30 Uhr kam auf der Lindenstraße in Viersen es zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fußgänger. Der 29-jährige Fußgänger aus Tönisvorst beabsichtigte die Lindenstraße in Richtung Busbahnhof zu überqueren. Die Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen hielten an, um den Tönisvorster die Straße queren zu lassen. Eine Autofahrerin fuhr jedoch plötzlich wieder an, erfasste den 29-Jährigen mit dem Außenspiegel der Beifahrerseite am Arm und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Durch den Zusammenstoß wurde er leicht verletzt. In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt wurde das flüchtige Unfallfahrzeug im Nahbereich gefunden. Es war geparkt, eine Fahrzeugführerin war nicht vor Ort. Das Schadensbild passte zum Unfallhergang. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde gefertigt und die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen. /cb (942)

