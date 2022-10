Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 221006 Viersen: Wohnungseinbruch - Bargeld und Wertgegenstände erbeutet

Viersen (ots)

Am Mittwoch erlangten zwischen 09:30 Uhr und 16:45 Uhr unbekannte Täter Zugang in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Bahnhofstraße in Viersen. Durch die aufgebrochene Wohnungstür traten die Täter in die Wohnung und durchsuchten alle Räume. Neben Laptops und weiteren Wertgegenständen erbeuteten die Unbekannten ebenso Bargeld. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße in Viersen bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (941)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell