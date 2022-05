POL-MA: Dielheim, Rhein-Neckcar-Kreis: Verkehrsunfall A6; Tanklaster beteiligt; geringer Sachschaden; Sattelzugfahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle

Heidelberg (ots) - Am Sonntag gegen 21.30 Uhr informierten zwei Zeugen die Polizei und berichteten von einer jungen Frau, die sich augenscheinlich in einer hilflosen Lage befand. Die Frau soll auf Höhe des Tiergartenbades in Heidelberg auf einer Treppe unterhalb des Neckarkanal-Fußweges gesessen und sich kurz darauf in unbekannte Richtung entfernt haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann eine Eigengefährdung ...

mehr