Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Nach Auffahrunfall eine Person verletzt; kurzzeitige Verkehrssperrung

Mannheim-Neuhermsheim (ots)

Am Montag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin die Wilhelm-Varnholt-Allee/ B 37 in Fahrtrichtung Mannheim, als sie in Höhe des Verkehrsübungsplatzes aufgrund einer roten Ampel abbremsen musste. Eine hinter ihr fahrende 21-jährige Opel-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. Durch den Aufprall verletzte sich die 41-Jährige leicht. Sie wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in geschätzter Höhe von rund 11.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der rechte beider Fahrstreifen bis ca. 15:15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell