Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Wohnungseinbrecher klingelten zuvor an der Tür; Kriminalpolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Montag in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:45 Uhr nutzten zwei bislang unbekannte Männer die Abwesenheit einer über 60-Jährigen aus und stiegen in deren im Erdgeschoss befindlichen Wohnung in der Straße "An den Kasernen" ein. Hierbei konnte eine aufmerksame Nachbarin beobachten, wie einer der beiden Täter über ein geöffnetes Fenster in die Wohnräume gelang, während dessen Komplize vor dem Gebäude Schmiere stand. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Wie sich herausstellte, klingelten die Einbrecher offenbar kurz zuvor an der Wohnungstür der über 60-Jährigen und verschafften sich unter einem Vorwand kurzzeitig Zutritt zum Wohnhaus.

Täterbeschreibung:

1. Person: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, leicht gebräunte Haut, schlanke Statur, Dreitagebart, weiße Kappe, helle Jeans, hellblaues Hemd mit Muster

2. Person: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, leicht gebräunte Haut, kräftige Statur, lange schwarze zurückgegelte Haare, schwarze Lederjacke

Zeugen, de sachdienliche Angaben zu den beiden Tatverdächtigen sowie deren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell