Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Kradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt; Verkehrsdienst Mannheim ermittelt

Mannheim-Schönau (ots)

Als eine 18-jährige VW-Fahrerin am Montagnachmittag gegen 15:40 Uhr von einem Parkplatz aus auf die Boehringerstraße nach rechts in Richtung Sonderburger Straße abbiegen wollte, übersah sie einen von links kommenden 53-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls in Richtung Sonderburger Straße unterwegs war. Ein im dortigen Haltebereich verbotswidrig geparkter LKW hatte der 18-Jährigen offenbar die Sicht nach links erschwert. Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß in der Folge noch rechtzeitig verhindern. Der 53 Jahre alte Kradfahrer stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

