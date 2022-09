Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadtgebiet Oldenburg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 24.09.2022, gegen 01.35 Uhr, sollte auf der BAB28 ein Pkw, der in Richtung Emden/Leer unterwegs war, kontrolliert werden. Dieser war zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Fahrzeugführer verließ die Autobahn an der Abfahrt Haarentor, kam hier anschließend aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Alle vier Insassen ( 21, 22, 22 und 15 Jahre alt ) blieben dabei unverletzt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie Beamten fest, dass der 21-jährige Fahrzeugführer aus Edewecht offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

