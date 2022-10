Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrüger schlagen zu; Verkehrsunfälle; Rauch in Tiefgarage; Einbruch; Verkehrskontrollen; Dachstuhlbrand

Reutlingen (ots)

Von falschem Bankmitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Eine Frau aus Reutlingen ist am Mittwoch in die Fänge dreister Telefonbetrüger geraten. Gegen 15 Uhr erhielt sie einen Anruf von einem selbsternannten Mitarbeiter ihrer Bank. Der Betrüger gaukelte vor, das unbefugt versucht worden sei, vom Konto der Frau mehrere tausend Euro abzubuchen. Die Reutlingerin schenke dem Kriminellen Glauben und folgte dessen Anweisungen, um die vermeintliche Abbuchung abzuwenden. Dazu leitete die Frau unter anderem einen erhaltenen Link an eine Mobiltelefonnummer der Betrüger weiter, der dem Anschein nach von ihrer Bank stammte. Dies nutzten die Täter anschließend, um vom Konto der Geschädigten einen größeren Bargeldbetrag abzubuchen.

Die Polizei warnt daher:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten preis.

- Ihre Bank wird nie bei Ihnen anrufen und bspw. nach einer TAN oder PIN fragen.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Münsingen (RT): Mangelhafte Ladungssicherung

Mangelhafte Ladungssicherung hat am Donnerstagnachmittag zu einer zeitweisen Sperrung der L 230 zwischen Magolsheim und Böttingen geführt. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit einem Sprinter und Anhänger die Landesstraße in Richtung Böttingen. Da die auf dem Anhänger transportierten Gerüstteile offenbar nicht richtig gesichert waren, verrutschte die Ladung auf der kurvigen Strecke, worauf der Anhänger zunächst von der Fahrbahn abkam und die Gerüstteile anschließend zu Boden fielen. Dabei wurden auch ein Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Den Schaden am Anhänger sowie den Verkehrszeichen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 2.500 Euro. Der Fahrer, dem die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Ladungssicherung untersagt wurde, sieht nun einer entsprechenden Ordnungswidrigkeiten-Anzeige entgegen. (mr)

Trochtelfingen (RT) / Balingen (ZAK): Über Messengerdienst betrogen

Kriminelle haben am Dienstag zwei Frauen aus Trochtelfingen und Balingen um ihr Erspartes gebracht. Beide Geschädigten erhielten im Laufe des Tages eine WhatsApp-Nachricht von einer ihnen unbekannten Nummer, in der sich der Absender als vermeintlicher Sohn bzw. Tochter ausgab. Der Trochtelfingerin gaukelte der Betrüger anschließend vor, dass sein Handy kaputt sei und er deshalb eine neue Telefonnummer hätte. Zudem täuschte er eine ausstehende Rechnung vor, die dringend beglichen werden müsse. Die Geschädigte überwies daraufhin einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe. Als sie wenig später Kontakt mit ihrem richtigen Sohn aufnahm, flog der Schwindel auf. Auch die Balingerin erhielt im Laufe des Dienstags eine Nachricht über den Messengerdienst WhatsApp. Darin gab sich der Absender als ihre Tochter aus und bat sie ebenfalls um eine dringende Überweisung. Nachdem sie die geforderte Summe von mehreren hundert Euro überwiesen hatte, bemerkte die Geschädigte, dass sie betrogen worden war und erstattete Anzeige bei der Polizei. (rn)

Pfullingen (RT): Radlerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Ein 38-Jähriger war gegen 15 Uhr mit einem VW Polo auf dem Schlehenweg unterwegs. An der Einmündung in die Gönninger Straße möchte er nach rechts abbiegen und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte, dort auf dem Radweg fahrende 61 Jahre alte Pedelec-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.500 Euro geschätzt. (ms)

Kirchheim (ES): Zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag erlitten, als sie mit einer weiteren Radlerin zusammengestoßen ist. Die 55-Jährige befuhr kurz nach zwölf Uhr mit einem Damenrad die Lichtensteinstraße. An der Einmündung der Bismarckstraße wechselte sie auf den Fußgängerweg, da sie in Richtung Freibad weiterfahren wollte. Zeitgleich wollte eine 47-Jährige mit ihrem Pedelec, von einer Sporthalle herkommend geradeaus in die Bismarckstraße weiterfahren. Die Pedelec-Lenkerin versuchte noch durch eine Ausweichbewegung eine Kollision zu vermeiden. Die 55-Jährige touchierte jedoch mit ihrem Vorderrad das Hinterrad des Pedelec und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sie sich so schwer, dass sie in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die 47-Jährige war unverletzt geblieben. (ms)

Esslingen (ES): Rauch in der Tiefgarage

Rauch und Brandgeruch im Tiefgaragen- und Kellerbereich eines Mehrfamilienwohnkomplexes hat am Donnerstagabend in der Mettinger Straße für Aufregung gesorgt. Gegen 18.20 Uhr alarmierte ein Hausbewohner die Einsatzkräfte, nachdem er in der Tiefgarage Rauch und Brandgeruch wahrgenommen hatte. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. In einem Keller hatte ein Bewohner zuvor Regalbretter gesägt. Durch das verkehrt herum montierte Sägeblatt erhitzten sich die Sägekanten unbemerkt so stark, dass diese nachdem der Bewohner den Keller verlassen hatte, zu glosten und zu rauchen begannen. Zu einem Brand kam es nicht. Sachschaden entstand keiner. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und sieben Rettungskräften angerückt. (cw)

Filderstadt (ES): Auffahrunfall auf Bundesstraße

Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen gesorgt. Eine 39-Jährige war gegen 16.15 Uhr mit ihrem Opel auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als sie auf Höhe Plattenhardt plötzlich ohne Grund stark gebremst haben soll. Der 24 Jahre alte Lenker eines hinterherfahrenden Lkw versuchte daraufhin ebenfalls noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Opel aber nicht mehr verhindern. Die Autofahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten mit einem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste mit Hilfe einer Putzmaschine gereinigt werden. Der Verkehr musste in dieser Zeit über die linke Fahrspur geleitet werden. Gegen 18.45 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. (rn)

Wernau (ES): In Wohnung eingebrochen

Eine Wohnung in der Uhlandstraße ist in den vergangenen Tagen von einem Kriminellen heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Donnerstagnachmittag drang der Einbrecher gewaltsam in die Räume ein und durchwühlte sie nach Stehlenswertem. Dabei stieß er auf Schmuck, den er entwendete. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Viele Verstöße bei Omnibus-Kontrollen

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen hat am Donnerstag am Busterminal der Messe Stuttgart mehrere Reisebusse genau unter die Lupe genommen und dabei viele Verstöße aufgedeckt. Unterstützt wurde die Kontrollaktion, bei der insbesondere der grenzüberschreitende Linienverkehr im Fokus war, von Kolleginnen und Kollegen der Polizeipräsidien Karlsruhe, Stuttgart, des Polizeipräsidiums Einsatz sowie von Kräften des Zolls und Mitarbeitern des Landratsamts Esslingen. Von insgesamt 14 Reisebussen, die in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr die Aufmerksamkeit der Verkehrsspezialisten auf sich gezogen hatten, mussten 13 Fahrzeuge bzw. deren Fahrer wegen diverser technischer Mängel oder Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeitvorschriften beanstandet werden. Für die Insassen eines Reisebusses, bei dem aufgrund einer mangelhaften Bremsanlage eine Vorführung bei einem Gutachter notwendig war, musste vom Veranstalter die Weiterfahrt anderweitig organisiert werden.

Die Personen eines anderen Reisebusses, der am frühen Mittwochmorgen im Kosovo gestartet war, konnten die Tour zwar in ihrem Fahrzeug fortsetzen, jedoch mit anderen Fahrern. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, waren die beiden angetroffenen Bus-Lenker offenbar ebenfalls bereits am Morgen des Vortages als "Fahrgäste" eingestiegen und hatten während der Reise im Bereich München das Steuer übernommen. Schon zu diesem Zeitpunkt hatten sie somit über 24 Stunden sprichwörtliche Reisestrapazen auf dem Buckel. Allein in diesem Fall erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro. Insgesamt behielten die Kontrollkräfte Sicherheitsleistungen in Höhe von mehreren tausend Euro ein. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Dachstuhlbrand

Der Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte im Eichenweg geführt. Gegen Mitternacht waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von den Hausbewohnern alarmiert worden, nachdem sie den Brand in einem Zimmer im Dachgeschoss entdeckt hatten. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 41 Feuerwehrleuten anrückte, hatten sich die Flammen bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet. Ein weiteres Ausbreiten des Brandes konnte von der Feuerwehr verhindert werden, sodass das Feuer gegen ein Uhr gelöscht war. Einer der beiden Hausbewohner und ein Feuerwehrmann mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht werden. Das Wohnhaus, an dem ein Sachschaden von geschätzten 150.000 Euro entstanden sein dürfte, ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden von der Gemeinde anderweitig untergebracht. Ersten Erkenntnissen nach könnte der Brand möglicherweise durch heruntergefallene Zigarettenglut ausgelöst worden sein. Der Polizeiposten Bodelshausen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (cw)

Balingen (ZAK): Hohe Beanstandungsquote bei Verkehrskontrolle

Die Verkehrspolizei Balingen hat am Donnerstag zusammen mit Teilnehmern eines Lehrgangs der Hochschule für Polizei eine großangelegte Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz des Messegeländes durchgeführt. Unterstützt wurden die Beamten durch den Ortsverband Albstadt des THW. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr wurden insgesamt 25 Pkw und ein Motorrad in der Kontrollstelle überprüft. Ein gutes Auge bewiesen die Einsatzkräfte bei der Auswahl der zu kontrollierenden Fahrzeuge, denn die Beanstandungsquote der angehaltenen Pkw lag bei über 80 Prozent. Vier Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Gründe hierfür waren Mängel an den Reifen, ein erheblicher Ölverlust, eine defekte Abgasanlage sowie eine durchgerostete Karosserie. Einer der Fahrzeug-Führer durfte im Anschluss doch weiterfahren, nachdem ihm jemand die Originalräder an die Kontrollstelle gebracht hatte und diese aufmontiert worden waren. Die restlichen drei Fahrzeuge mussten am nächsten Tag abgeschleppt werden. Es wurden entsprechende Mängelberichte ausgestellt und Anzeigen gefertigt. Die Kontrollen werden in Zukunft fortgeführt. (ms)

Hechingen (ZAK): Mit Radlader zusammengestoßen

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro ist an einem Pkw beim Zusammenstoß mit einem Radlader am Donnerstagmorgen entstanden. Eine 20-Jährige war gegen 6.45 Uhr mit einem VW Polo in der Straße Im Nasswasen unterwegs, als sie vermutlich die Geschwindigkeit der vorausfahrenden Arbeitsmaschine unterschätzte. Ersten Erkenntnissen nach fuhr die junge Frau ungebremst mit ihrem Wagen auf den Radlader auf. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Die 20-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch das Abschleppunternehmen abgestreut. An dem Radlader war kein Schaden entstanden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell