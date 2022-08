Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Schranke ging nicht mehr hoch

Freiburg (ots)

Bötzingen - Zu Irritationen und einem kurzen Rückstau führte am Mittwoch, 03.08.2022, zwischen 09:00 und 09:50 Uhr eine technische Störung am beschrankten Bahnübergang in der Frohmattenstraße. Die Ampeln zeigten rot und eine Schranke blieb geschlossen. Die Polizei übernahm bis zum Eintreffen der Techniker der SWEG die Verkehrslenkung.

