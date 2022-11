POL-LIP: Oerlinghausen - Zigarettenautomat gesprengt

Lippe (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (31.10./01.11.2022) beschmierten Unbekannte verschiedene Orte in der Innenstadt mit Graffiti. Im Emmerauenpark, an der Stadtmauer, am Ehrenmal sowie an Bäumen und Spielgeräten entstand so ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05222 98180. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura ...

