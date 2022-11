Polizei Lippe

POL-LIP: Exertal-Bösingfeld. Fassade angezündet.

Lippe (ots)

In der Bahnhofstraße zündeten Unbekannte am Donnerstagabend (03.11.2022) die Fassadenverkleidung eines Lagergebäudes (in Richtung Buchenstraße liegend) an. Gegen 18:30 Uhr entdeckte eine 14-jährige Zeugin die stark qualmende Holzverkleidung und rief sofort die Feuerwehr. Die löschte den Brand.

Schon zwei Tage vorher (01.11.2022) hatten Anwohner um 7 Uhr morgens ein Feuer an gleicher Stelle entdeckt und selbstständig gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Wer Verdächtiges im Zusammenhang mit den Bränden beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090.

