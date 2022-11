POL-LIP: Lage-Wissentrup. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots) - Im August wurde eine 83-jährige Frau durch einen Schockanruf um einen 5-stelligen Geldbetrag betrogen. Die bislang unbekannten Täter meldeten sich am 3. August 2022 gegen 13:30 Uhr bei der Geschädigten und gaben sich dieser gegenüber als Polizeibeamte aus. Dabei spielten sie vor, dass der Sohn der Geschädigten dringend Geld benötige, da er in Not ...

