Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Kreis Lippe. Öffentlichkeitsfahndung nach Schockanruf.

Lippe (ots)

Im August wurde eine 83-jährige Frau durch einen Schockanruf um einen 5-stelligen Geldbetrag betrogen. Die bislang unbekannten Täter meldeten sich am 3. August 2022 gegen 13:30 Uhr bei der Geschädigten und gaben sich dieser gegenüber als Polizeibeamte aus. Dabei spielten sie vor, dass der Sohn der Geschädigten dringend Geld benötige, da er in Not sei. Gegen 16:50 Uhr erschien eine unbekannte Person am verabredeten Treffpunkt in der Mörikestraße. Dieser übergab die 83-Jährige das geforderte Geld in einem Briefumschlag.

Nach Angaben einer Zeugin konnten Phantombilder von tatverdächtigen Personen gefertigt werden. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung mit der Veröffentlichung dieser Bilder um Unterstützung bei der Suche nach den Tatverdächtigen. Die Phantombilder und die Beschreibungen der beiden Männer finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/90583.

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen und deren Aufenthaltsort machen? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter 05261 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell