Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Unfallflucht in der Konsul-Wolff-Straße.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (02.11.2022) fuhr ein 19-jähriger Autofahrer gegen 11:50 Uhr in einem Renault auf der Konsul-Wolff-Straße in Richtung Richard-Wagner-Straße. Kurz vor der Kreuzung zur Leopoldstraße fuhr er an einem schwarzen Kombi vorbei, der auf dem von ihm aus rechten Gehweg stand. Als der 19-Jährige sich mit seinem Fahrzeug auf gleicher Höhe befand, fuhr der Wagen auf die Straße und stieß gegen den blauen Renault. Nach der Kollision fuhr die unbekannte Person im Kombi weiter. Am Renault entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Hinweise auf den Kombi und die Person am Steuer richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090.

