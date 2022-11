Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Haus mit Eiern und Farbbeuteln beworfen.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (01.11.2022) wurde ein Anwohner in der Nordstraße in Horn gegen 1.50 Uhr durch einen lauten Knall geweckt, als bislang Unbekannte einen Böller in die Einfahrt seines Hauses warfen. Anschließend bewarfen sie das Haus mit Eiern und Farbbeuteln. Beschädigt wurden dadurch die Hauswand, die Eingangstür und eine Treppe. Außerdem zerstörten die Täter einen Blumentopf. Der angerichtete Schaden am Haus kann noch nicht genau beziffert werden. Wer Hinweise zur nächtlichen Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05222 98180 beim Kriminalkommissariat 5.

