Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 20-Jähriger unter Drogeneinfluss in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich da er unter dem Einfluss von Drogen stand, erkannte ein 20 Jahre alter Fiat-Fahrer am Montag den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Mercedes einer 49-Jährigen zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die 49-Jährige war gegen 14:45 Uhr auf der Kreisstraße 1073 zwischen Dagersheim und Böblingen unterwegs, als die Ampel an der Kreuzung zur Gottlieb-Daimler-Straße rot zeigte und sie ihr Fahrzeug abbremsen musste. Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer erkannte dies zu spät und es kam zur Kollision, durch welche an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem jungen Mann Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum fest. Ein Drogenvortest fiel daraufhin positiv aus. Der Fiat-Lenker musste daraufhin zur Blutentnahme und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

