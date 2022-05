Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Geschädigte/r eines Unfalls gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 35 Jahre alte VW-Fahrerin streifte am Montag gegen 07:30 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug, das am Fahrbahnrand der Pfarrwiesenallee in Sindelfingen auf Höhe der dortigen Tankstelle abgestellt war. Mutmaßlich wurde der Außenspiegel des unbekannten PKW beschädigt. Der Besitzer oder die Besitzerin des beschädigten Fahrzeugs wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

