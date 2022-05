Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 29-Jähriger leistet Widerstand nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein 29-Jähriger nun verantworten, nachdem er am Montagabend gegen 19:30 Uhr einen Polizeibeamten geschlagen hat. Zuvor war der Mann gegen 18:20 Uhr mit seinem Fiat auf der Landesstraße 1189 zwischen Stuttgart-Büsnau und Magstadt unterwegs gewesen, als er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an der Einmündung zur Neuen Stuttgarter Straße die Kontrolle über seinen PKW verlor und über eine Verkehrsinsel fuhr. Der 29-Jährige machte sich aus dem Staub, obwohl er ein Verkehrsschild stark beschädigt hatte. Die Polizei konnte kurz darauf den beschädigten Fiat in einer Haltebucht unweit der Unfallstelle feststellen. Der 29-jährige Fahrer wurde während der Fahndung an einer Bushaltestelle in der Ringstraße in Magstadt auf einer Bank liegend aufgefunden. Ein bei dem 29-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit einem Wert von rund zwei Promille den Verdacht der Polizisten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Anschließend wurde der Fiat-Fahrer zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Im Hof des Polizeireviers bäumte sich der 29-Jährige plötzlich und schlug mit Fäusten einem 40 Jahre alten Polizeibeamten ins Gesicht. Um weitere Angriffe zu verhindern, mussten die Polizisten Pfefferspray und den Einsatzstock gegen den Mann einsetzen. Während des Angriffs wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Tatverdächtige konnte letztlich zu Boden gebracht werden. Im Anschluss musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sindelfingen verbringen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden an dem Fiat wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens an dem Verkehrszeichen und der -insel sind bislang nicht bekannt.

