Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Roller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein Roller der Marke Piaggio wechselte am Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr auf illegale Weise in der Altachstraße in Asperg den Besitzer. Ein noch unbekannter Täter stahl das Zweirad, das auf dem Parkplatz des Verkehrsübungsplatzes abgestellt war. Es handelt sich um einen schwarzen Roller Typ Zip C25, an dem ein Versicherungskennzeichen angebracht und der mittels des Lenkradschlosses gesichert gewesen war. Der Wert dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

