POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Mercedes-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab - PKW kippt zur Seite

Zwei leicht verletzte Frauen und ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 00.50 Uhr auf der Landesstraße 1110 kurz vor Großsachsenheim ereignete. Vermutlich da sie unter dem Einfluss von Alkohol stand, war es einer 37-Jährigen nicht möglich ihren PKW sicher zu führen. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr sie eine Warntafel und mehrere Bäume, so dass der Mercedes letztlich auf die Beifahrerseite kippte. Die 37-Jährige und ihre 40 Jahre alte Beifahrerin erlitten beide leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ein Atemalkoholtest, den die Fahrerin durchführte, verlief positiv und erbrachte ein Ergebnis von etwa 1,4 Promille. Sie musste sich hierauf einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim befand sich mit fünf Fahrzeugen und 24 Wehrleuten im Einsatz. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

