POL-MS: Aufmerksamer Nachbar beobachtet mutmaßlichen Dieb - Polizisten nehmen 18-Jährigen fest

Münster (ots) - Ein 35-jähriger Mann hat am Dienstagabend (17.5., 22:42 Uhr) einem 59-jährigen Münsteraner am Roggenmarkt Bargeld geraubt. Der 59-Jährige war zu Fuß in Richtung Bogenstraße unterwegs, als der Tatverdächtige ihm entgegen kam und ihn ansprach. Der Fußgänger ging nicht näher auf die Fragen des Tatverdächtigen ein und wollte weiter gehen. Dies verhinderte der Dieb, griff in die Gesäßtasche des ...

