POL-MS: Frau mit Kinderwagen unterwegs - Unbekannte versuchen Mobiltelefon zu stehlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Polizisten stoppten am Dienstagmorgen (17.5., 7:06 Uhr) einen 45-jährigen Radfahrer auf der Autobahn 30 bei Ibbenbüren-West. Der 45-Jährige war mit seinem Hollandrad in Richtung Hannover unterwegs, als am Morgen mehrere Zeugenhinweise bei der Polizei Münster eingingen. Sofort eingesetzte Beamte stoppten den Radfahrer in Höhe der Anschlussstelle ...

mehr