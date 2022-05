POL-MS: Pkw fährt auf Sattelzug auf - 2 Schwerverletzte auf der Autobahn

Münster (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter sind am Montag (16.5., 6:30 Uhr) an der Kanalstraße in ein Hotel eingebrochen. Ein Angestellter betrat am Morgen die Küche des Hotels und entdeckte in der dortigen Backstube einen Mann, der sich mit einer Strumpfmaske über dem Kopf gezogen am Tresor zu schaffen machte. Dieser drehte sich direkt zu dem Zeugen um, schlug ihm unvermittelt ins Gesicht und flüchtete durch ein ...

