POL-LB: Böblingen - Dagersheim: 69-Jährige wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr kam es in der John.-F.-Kennedy-Allee in Pattonville zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 6-jährigen Kind. Ein 52-jähriger Volvo-Lenker befuhr die John-F.-Kennedy-Allee in Richtung Aldinger Straße, als plötzlich ein Kind von einem dortigen Spielplatz auf die Fahrbahn rannte. Der Pkw-Lenker konnte nicht ...

