POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Unfallflucht in Wilhelmstraße

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch kam es zwischen 15:25 Uhr und 15:35 Uhr in der Hutwiesenstraße in Magstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein am Straßenrand geparkter schwarzer Audi A4 an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. An der Unfallörtlichkeit konnten ...

