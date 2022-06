Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit zwei Radfahrerinnen

Paderborn (ots)

Bei einem Unfall in Paderborn haben sich am Mittwochmorgen zwei Radfahrerinnen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 72-Jährige überquerte gegen 09.00 Uhr die grünzeigende Ampel an der Kreuzung der Blasiusstraße mit dem Busdorfwall und fuhr auf den parallel zum Busdorfwall verlaufenden Radweg. Dort stieß sie mit einer 25-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, welche den Radweg vom Kasseler Tor aus kommend in Richtung Driburger Straße befuhr. Ein Rettungswagen brachte die 72-jährige Frau in ein Paderborner Krankenhaus.

