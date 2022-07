POL-LB: Murr: Polizeieinsatz in der Raiffeisenstraße

Ludwigsburg (ots) - Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand am Mittwoch in einem Wohnhaus in der Straße "Unter dem Hohen Rain" in Neckarweihingen, nachdem dort gegen 21:30 Uhr ein Blitz in das Dach einschlug und sich in der Folge ein Brand im Bereich einer Zwischendecke entwickelte. Die 47-jährige Bewohnerin verständigte selbst die Rettungskräfte und konnte ...

