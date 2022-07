Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Beilstein: Frau sitzt Betrug durch falsche Europol-Mitarbeiter auf

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Anrufer meldete sich am Mittwoch mehrfach telefonisch bei einer 46-jährigen Frau aus Beilstein, gab sich als Europol-Beamter aus und erklärte der 46-Jährigen in englischer Sprache, sie sei Opfer verschiedener Straftaten geworden. Unter ihrem Namen seien eine Wohnung und ein Fahrzeug in Berlin angemietet sowie 80.000 Euro ins Ausland überwiesen worden, ferner bestünden mehrere Forderungen unterschiedlicher Kreditinstitute gegen sie. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, sich das Vertrauen der 46-Jährigen erschleichen. So konnte er sie dazu bewegen, in einem Supermarkt Guthabenkarten für einen Online Playstore im Wert von insgesamt 1.000 Euro zu erwerben und ihm die Gutscheincodes zu übermitteln. Erst als der Anrufer den Kauf weiterer Guthabenkarten verlangte, wurde die Frau misstrauisch und wandte sich an die Polizei.

