Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Hecke gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch gegen 15:00 Uhr eine Hecke auf einem Grundstück in der Industriestraße in Bönnigheim in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Bönnigheim war mit einem Fahrzeug und neun Wehrleuten vor Ort und konnte das Feuer löschen, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Es wurde niemand verletzt. Durch die Flammen wurde neben der Hecke auch ein Rollwagen der Deutschen Post AG beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

