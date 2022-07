Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Scheune bei Gewitter eingestürzt

Ludwigsburg (ots)

Auf Grund einer Windböe im Laufe des Gewitters am Mittwochabend stürzte in der Marktstraße um kurz vor 22.30 Uhr das Dach einer Scheune ein. Glücklicherweise befanden sich zum Unglückszeitpunkt keine Personen in der Scheune. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit starken Kräften an. Vorsichtshalber wurde ein angrenzendes Gebäude vorrübergehend evakuiert. Die beiden Bewohner konnten nach Überprüfung jedoch wieder in ihre Wohnungen zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Bürgermeister Thomas Winterhalter und Kreisbrandmeister Andy Dorroch waren nach Bekanntwerden des Unglücks ebenfalls vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell