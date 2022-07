Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Alkoholisierter Lkw-Fahrer prallt mit Sattelzug gegen Fahrbahnteiler

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:45 Uhr, befuhr der 50-jährige Fahrer eines Sattelzuges die BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe des Fahrbahnteilers an der Anschlussstelle Leonberg-Ost, kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Fahrbahnteiler. Von diesem wurde er nach links zurück auf die Fahrbahn abgewiesen und kollidierte linksseitig mit der dortigen Betonschutzwand. Anschließend kam das Fahrzeug über beide Fahrstreifen zum Stehen. Durch die Kollisionen wurde der Tank des Sattelzuges beschädigt und Kraftstoff lief aus. Am Sattelzug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Da bei dem leicht verletzten 50-jährigen ukrainischen Fahrer alkoholische Beeinflussung als auch Drogenbeeinflussung festgestellt wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung erhoben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 120.000 Euro. Für die Reinigungs- als auch Bergungsarbeiten musste die BAB A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt werden. Durch Sperrung bildete sich teilweise ein Rückstau von bis zu 16 Kilometer. Die Feuerwehr Leonberg pumpte den restlichen Kraftstoff aus dem Tank, die Autobahnmeisterei Ludwigsburg errichtete die Absperrungen und reinigte die Fahrbahn. Da der Auflieger mit 20 Tonnen Bremsscheiben beladen war musste dieser entladen werden um die Fahrbahn wieder räumen zu können. Diese Maßnahmen waren um 01.20 Uhr beendet und der Verkehr in Fahrtrichtung Karlsruhe konnte wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell