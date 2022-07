Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Rotlichtmißachtung führt zu Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch, gegen 22.25 Uhr, befuhr eine 44-jährige Peugeot Fahrerin die Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Maichingen. An der Kreuzung mit der Calwer Straße missachtet sie nach bisherigen Erkenntnissen das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stößt im Kreuzungsbereich mit einem von rechts, aus Richtung Sindelfingen, kommenden Mercedes Benz zusammen. Die 44-Jährige wird hierbei schwer verletzt. Ebenso der 45-jährige Fahrer des Mercedes Benz. Dessen 30-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein 18-jähriger Mitfahrer im Mercedes Benz blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 20.000 Euro.

