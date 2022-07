Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Deckenbrand nach Blitzeinschlag

Ludwigsburg (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand am Mittwoch in einem Wohnhaus in der Straße "Unter dem Hohen Rain" in Neckarweihingen, nachdem dort gegen 21:30 Uhr ein Blitz in das Dach einschlug und sich in der Folge ein Brand im Bereich einer Zwischendecke entwickelte. Die 47-jährige Bewohnerin verständigte selbst die Rettungskräfte und konnte mit ihren drei Kindern im Alter zwischen 6 und 14 Jahren unverletzt das Haus verlassen. Die alarmierte Feuerwehr stellte den Strom im Brandobjekt ab, löschte das Feuer und brachte angebrannte Einrichtungsgegenstände vor das Gebäude. Aufgrund der Rauchentwicklung war das Haus zunächst nicht mehr bewohnbar, die Anwohner kamen bei Nachbarn unter.

