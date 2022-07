POL-PIBIN: Fahrzeug beschädigt

Gemarkung Münster-Sarmsheim, Solarpark (ots) - Nacht vom 03.07.2022 auf 04.07.2022 Bisher unbekannte Täter durchtrennten die Umzäunung des noch nicht in Betrieb genommenen Solarparks und entwendeten mehrere Wechselrichter. Bereits im Februar war es an gleicher Örtlichkeit zu einem Diebstahl eines Wechselrichters gekommen. Die Polizei Bingen, 06721/905-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Rückfragen bitte an: ...

