Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211226.3 Itzehoe: Betrunkener leistet Widerstand

Itzehoe (ots)

Nachdem ein Mann den geltenden Corona-Regeln in einer Bar nicht nachkommen wollte und den daraufhin folgenden Platzverweis der Polizei nicht einhielt, kam er ins Polizeigewahrsam. Hier leistete er erheblichen Widerstand, der ihm eine Strafanzeige einbrachte.

In der Nacht zu heute alarmierte ein Mitarbeiter einer Kneipe gegen 01.00 Uhr die Polizei, weil ein Gast sich nicht an die 2G+-Regeln halten wollte. Die Beamten erteilten dem Herrn einen Platzverweis, erhielten allerdings kurz darauf erneut einen Anruf aus der Bar, weil der 40-Jährige dorthin zurückgekehrt war. Die Einsatzkräfte nahmen den Besucher in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Hier widersetzte sich der Betrunkene der einen Atemalkoholtest mit 1,84 Promille absolvierte, erheblich, wehrte sich gegen die Blutprobenentnahme und versuchte sich schließlich selbst zu verletzen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er letztlich noch in der Nacht entlassen wurde.

Der Herr wird sich nun wegen der Corona-Verstöße und wegen des Widerstandes verantworten müssen. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro leisten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell