BPOLD-B: Schleusung im Frankfurter Stadtgebiet aufgedeckt

Berlin - Mitte (ots) - Die Bundespolizei nahm am Freitagmorgen einen Taschendieb fest, der auf frischer Tat erwischt wurde. Gegen 6:25 Uhr entwendete der Mann im Berliner Hauptbahnhof einer Reisenden Geld aus der offenen Umhängetasche. Dazu nutzte er die Ablenkung während des Einstiegs in einen ICE, griff in die Tasche und entnahm der Geldbörse insgesamt 85 Euro ...

