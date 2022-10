Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Auf frischer Tat gestellt - Bundespolizei nimmt Taschendieb fest

Berlin - Mitte (ots)

Die Bundespolizei nahm am Freitagmorgen einen Taschendieb fest, der auf frischer Tat erwischt wurde.

Gegen 6:25 Uhr entwendete der Mann im Berliner Hauptbahnhof einer Reisenden Geld aus der offenen Umhängetasche. Dazu nutzte er die Ablenkung während des Einstiegs in einen ICE, griff in die Tasche und entnahm der Geldbörse insgesamt 85 Euro Bargeld. Die 54-jährige Deutsche bemerkte die Tat und rief um Hilfe. Zugpersonal und ein im Zug befindlicher Bundespolizist hielten den Dieb bis zum Eintreffen weiterer Polizeikräfte fest. Sie nahmen den 42-jährigen rumänischen Staatsangehörigen vorläufig fest und händigten das Diebesgut an die Eigentümerin wieder aus.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen den Mann ein und stellte ein Mobiltelefon sicher, für das er keinen Eigentumsnachweis vorzeigen konnte. Der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Dieb kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

