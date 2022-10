Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zugbegleiterin angegriffen und bespuckt

Berlin - Spandau (ots)

Die Bundespolizei nahm Sonntagmorgen einen Mann vorläufig fest, der zuvor eine Zugbegleiterin bedroht und bespuckt hatte. Anschließend zog er die Notbremse.

Gegen 6 Uhr kontrollierte die Zugbegleiterin in einer Regionalbahn zwischen Charlottenburg und Spandau die Fahrkarten. Ein Reisender reagierte aggressiv und spuckte der 50-jährigen Frau ins Gesicht. Anschließend entledigte er sich seiner Oberbekleidung, trat gegen die Zugtüren und versuchte, diese während der Fahrt zu öffnen. Schließlich zog er die Notbremse, so dass der Zug in Spandau stehenblieb. Der 26-jährige argentinische Staatsangehörige ging dort bedrohlich auf die Zugbegleiterin zu, so dass diese ihm zur Abwehr Reizgas ins Gesicht sprühte.

Alarmierte Bundespolizisten nahmen den Angreifer fest. Rettungskräfte versorgten die Augen des Mannes.

Die Bundespolizei leitete gegen den Argentinier Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Missbrauch von Nothilfemitteln ein. Der bereits wegen Betäubungsmitteldelikten polizeibekannte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Durch das Ziehen der Notbremse kam es zu Verspätungen im Zugverkehr.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell