Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Trotz Wiedereinreisesperre und offenen Ausschreibungen eingereist

Frankfurt (Oder) (ots)

Bundespolizisten nahmen am Donnerstagabend einen mit Haftbefehl gesuchten Mann vorläufig fest. Gegen ihn lag des Weiteren eine Wiedereinreisesperre vor.

Um 18:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei auf der Autobahn A12 den Fahrer eines in Richtung Berlin fahrenden polnischen Pkws an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West. Im Rahmen der Überprüfung der Personalien des 25-Jährigen ermittelten sie, dass die Staatsanwaltschaft Kiel in drei Fällen wissen wollte, wo sich der Mann aktuell aufhält. Des Weiteren suchte die Behörde nach ihm per Haftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls. Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 400 Euro konnte er die ersatzweise 40-tägige Freiheitsstrafe abwenden.

Darüber hinaus lag eine bestehende Ausweisungs- und Abschiebeverfügung der Ausländerbehörde Rendsburg und eine bis Januar 2024 verbundene Wiedereinreisesperre gegen den georgischen Staatsangehörigen vor.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen eine bestehende Wiedereinreisesperre nach dem Aufenthaltsgesetz ein.

Bei seiner Dursuchung fanden die Einsatzkräfte in seiner Hosentasche ein Päckchen mit ca. 3,9 Gramm Betäubungsmittel und beschlagnahmt es.

Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen schoben sie den Mann nach Polen zurück.

